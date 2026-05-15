月に3日間だけ営業する生活雑貨店「ししゅうと暮らしのお店」が15日、大分県中津市耶馬渓町の旧郵便局にオープンしました。全国でもすでに3店舗が運営されていて、地域の新たなコミュニティの拠点として脚光を浴びています。 【写真を見る】築100年の旧郵便局に“世界の雑貨店”月3日の限定オープン、1000点を販売地域のコミュニティ拠点へ大分・中津市 「世界の手仕事」と出会う場所 「ししゅうと暮らしのお
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