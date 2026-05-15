15日の大分県内は高気圧に覆われて各地で気温が上昇し、日田市では14日に続き真夏日となりました。 【写真を見る】「ひりひりする暑さ」大分・日田市で2日連続の真夏日グラウンドゴルフ交流会も開催 最高気温は日田市で30.5度、豊後高田市で29.0度、大分市では27.0度を観測しました。 （東京から来た観光客）「暑いですね。非常に肌にひりひりする暑さ」「もう夏ですね。こんなに暑いところとは知りませんでした」 晴天の下