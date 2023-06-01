熊本県は、熊本高校など4つの県立高校を高校教育改革を先導する「拠点校」の候補として、国に申請すると発表しました。■木村敬知事「多様な他者と協力しながら、社会に主体的に参画できる人材を育成してまいりたいと考えております」 文部科学省は高校の無償化と合わせて、地域産業を支える人材や理数系人材の育成などに力を入れる公立高校を支援する基金を去年2月に立ち上げました。木村知事は、基金を活用するに当たり高校