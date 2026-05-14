14日午後、大分県中津市の市道で、自転車に乗った10代とみられる男性が転倒しているのが見つかりました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。 【写真を見る】自転車の10代男性が転倒し負傷、車はそのまま逃走ひき逃げ事件として捜査大分・中津市 14日午後2時40分ごろ、中津市永添の市道で「自転車と車の交通事故があり、10代の男性がけがをしている」と近くの住民から消防に通報がありました。 警察によりますと、男