春の修学旅行シーズンを迎え、大分市内の小学校で修学旅行がスタート。佐賀や長崎に向けて出発しました。 【写真を見る】「仲良くなりたい」大分市の小学校春の修学旅行シーズン始まる このうち大分市の津留小学校では、14日朝6時頃から6年生65人が大きな荷物を持って登校しました。健康確認をしたあと出発式で旅行中の注意点などを確認し、子どもたちは保護者に見送られながらバスに乗り込み、出発しました