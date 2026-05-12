JavaScriptやReact周辺の開発で広く使われているライブラリ群「TanStack」のnpmパッケージに、攻撃者がマルウェア入りのバージョンを公開するサプライチェーン攻撃が行われました。TanStack公式の事後報告によると、攻撃者は2026年5月11日に、42個のTanStack関連パッケージへ合計84個の悪意あるコードが含まれたバージョンを公開したとのこと。Postmortem: TanStack npm supply-chain compromise | TanStack Bloghttps://tanstack.