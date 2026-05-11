漁獲量が激減しているアワビの資源回復に向けて、放流の効果を探る取り組みの一環として大分県の高校生が稚貝2800個に標識をつけました。 【写真を見る】アワビの稚貝2800個に標識成長率や移動範囲から放流効果分析へ大分 県立海洋科学高校では食品コースの2年生10人が資源について学ぶため11日、アワビの稚貝に標識をつける実習に取り組みました。 生徒は3センチほどの稚貝2800個に放流した年や場所を記したステンレ