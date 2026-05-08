犬が『顔を舐めてくる』心理６選 愛犬が顔をぺろぺろと舐めてくることはありませんか。なぜ犬たちは人の顔を舐めたがるのでしょうか。その心理を解説します。 1.「大好き」と愛情を伝えている 犬が顔を舐めてくる根本的な心理は、「愛情」や「信頼」の表れです。犬は大好きな相手や信頼している相手に「大好きだよ」「頼りにしているよ」という気持ちを伝えるため、顔周りを舐める行動を取ります。 飼い主の顔をぺ