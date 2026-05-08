最近の県内景況について徳島経済研究所は「持ち直しのペースが鈍化しつつある」と、6か月ぶりに判断を引き下げました。徳島経済研究所によりますと、3月の個人消費は、気温上昇による季節商品の需要や新生活・新学期の関連需要がみられ、1人あたりの買上点数は減少したものの、単価上昇により売上高は前年を上回りました。旅行・宿泊では、ビジネスやとくしまマラソンなどの国内需要に加え、アジア圏からのインバウンドも好