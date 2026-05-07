ESSEonlineに掲載された記事のなかから、5月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！年齢を重ねるにつれ、食事に気を遣うことが増えますよね。暮らしや生き方のヒントをYouTube「60歳からの幸せライフ」で発信しているライフさんは、1日2食の生活が自分に合っていると20代の頃に気づいたそうです。日々を彩る食事のこだわりをライフさんに伺いました。※記事の初出は2025年5月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。1日2食、腹