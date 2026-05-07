by Georges Seguin特撮ドラマ『宇宙刑事ギャバン』の主人公・一条寺烈(宇宙刑事ギャバン)役や、『バトルフィーバーJ』の曙四郎(バトルケニア)役、『電子戦隊デンジマン』青梅大五郎(デンジブルー)役など、アクションのある作品を中心に活躍した俳優で実業家の大葉健二さんが亡くなったことがわかりました。71歳でした。【訃報】弊社業務提携俳優、大葉健二氏につきまして、かねてより病気療養の折、2026年5月6日逝去いたしました。