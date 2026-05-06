ゴールデンウィーク最終日の6日、大分市では恒例の「みんなのスポーツデー」が開催され、家族連れなどが様々な競技を楽しんでします。 【写真を見る】「最高記録出た」大分市みんなのスポーツデー多様なスポーツ楽しめる このイベントは気軽にスポーツに親しんでもらうおうと県教育委員会などが年2回開催しています。 6日は大分市のクラサス武道スポーツセンター