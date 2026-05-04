5月4日、B1東地区のアルティーリ千葉は、大崎裕太との契約満了を発表した。同選手は5月7日15時にBリーグ自由交渉選手リストに公示される。 茨城県出身で現在31歳の大崎は、177センチ79キロのポイントガード兼シューティングガード。青山学院大学を卒業後、実業団を経て2018年に信州ブレイブウォリアーズへ加入し、2022－23シーズンには当時B2のA千葉へ移籍を果たした、在