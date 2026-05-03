宇佐美貴史の圧巻プレーに注目ガンバ大阪は5月2日、明治安田J1百年構想リーグの第14節でヴィッセル神戸と対戦し、5-0で快勝した。この試合でFW宇佐美貴史が異次元パスからチャンスを演出したなか、「どうなってんの？？」「やっぱり別格で唯一無二の選手」など注目を集めている。ファン・サポーターが唸ったのは前半35分だった。宇佐美は左サイドのMF食野亮太郎からパスを受けると、1度トラップしてから右足のヒールで食野にリ