横浜Ｆ・マリノスは５月２日、J１百年構想リーグEASTの第14節で、水戸ホーリーホックとホームで対戦した。前節からスタメンを６人変更したなか、開始５分にオナイウ情滋の右CKから谷村海那が強烈なヘディングシュートを叩き込み、先制に成功。しかし27分に失点すると、結局最後まで勝ち越し弾を奪えず。１−１で突入したPK戦を１−３で落とした。前々節で浦和レッズを３−２、前節でジェフユナイテッド千葉を３−２で下して