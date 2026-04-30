ESSEonlineに掲載された記事のなかから、ゴールデンウィークに読みたいヒット記事をピックアップしてご紹介します。お盆休みはゆっくり過ごせると思っていたのに、義実家や実家への帰省が逆にストレスの原因になる…そんな経験もあるのでは？ そこで、ESSE読者123人に「帰省」に関するアンケートを実施（7月下旬）。義母や義父にモヤッとしたことから、思いがけず救われたエピソードまで、リアルな体験談を紹介します。※ 記事の初