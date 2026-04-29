日常のちょっとしたスキマで生まれた時間を上手に使って、人生が好転した事例を紹介します。夫・長男（11歳）との3人家族で、時間術についての著書もあるまあちさん（43歳）のケースです。ここでは、スキマ時間を資格取得の勉強やSNS発信などに有効活用するまあちさんが、時間の使い方で意識していることについて教えてもらいました。​“スキマ”を制する人は人生を制しますスキマ時間を徹底的に活用し、資格取得のための勉