新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」による全国ホールツアー『Kyururin Heavenly 〜全部ありふれない軌跡〜』のファイナル公演を５月３日（日）17時より「ABEMA PPV」にて独占生配信することを決定。また、本配信の視聴チケットを４月26日（日）より販売開始した。 『Kyururin Heavenly 〜全部ありふれない軌跡〜』は、全国９都市を巡ったきゅるりんってしてみて初の大規模