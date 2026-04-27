共同口座を持つ夫婦と持たない夫婦では、どのような違いがあるのでしょうか。AI家計簿アプリ『ワンバンク』を運営する株式会社スマートバンク（東京都品川区）が実施した「夫婦の共同口座と家計の実態調査」によると、共同口座を持たない妻の約6割が「夫は日常的に購入する食料品の相場を把握していない」と回答したことがわかりました。【グラフ】食料品の相場を、夫はどのくらい把握しているか？調査は、配偶者と同居をしている2