明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST第12節が25日に行われ、V・ファーレン長崎とガンバ大阪が対戦した。ホームの長崎は現在3連敗中とWESTの最下位に低迷。対するG大阪は、AFCチャンピオンズリーグ2で決勝戦に進出した後、ファジアーノ岡山をPK戦の末下したが、前節アビスパ福岡戦は1−2で敗北を喫している。試合は序盤から両チームともにゴール前に侵入し、シュートシーンを作り出すがお互いにネットを揺らす