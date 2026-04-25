40代以降、老眼がじわじわ進んで「文字が読みづらい」と感じる人もいるはず。不便ですし、「老眼鏡」という言葉に気分が下がることも。そんな悩みを前向きに楽しみに変えてくれる「メガネ選び」を紹介します。元祖節約主婦として知られ、便利グッズや家事コツ情報を発信する若松美穂さん（50代）にお聞きしました。50代で老眼に直面。メガネを買うことにあるとき、娘から届いたメッセージが読めず、夫に「見えないから読んでもらえ