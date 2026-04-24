イーロン・マスク氏は「Terafab」と呼ばれるAIチップ開発プロジェクトを進めており、IntelがTerafabに参加することも発表されています。新たに、TerafabのAIチップがIntelの半導体製造システムである「14Aプロセス」を用いて製造される予定であることが明らかになりました。Tesla Releases First Quarter 2026 Financial Results | Tesla Investor Relationshttps://ir.tesla.com/press-release/tesla-releases-first-quarter-2026