過度な円安を食い止めるため、日米両政府は円買いの為替介入を実施したことが、関係者への取材で明らかになりました。3日にも片山財務大臣が表明します。政府や金融関係者によりますと、7月31日のニューヨーク外国為替市場で日米が協調して、円を買う介入を行ったということで、円相場は一時1ドル=157円台前半をつけました。円相場は一時164円に迫る円安が進んでいましたが、先月30日夜には日本政府・日銀が円買いドル売りの為替介