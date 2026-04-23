2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が21日、オフィシャルブログを更新。俳優の中尾明慶に撮影してもらった貴重な夫婦ショットを公開した。 この日、「2026/04/21」と題してブログを更新した新山は、絵文字を交えながら「わたしたち夫婦の写真を素敵カメラで撮影してくださったのは中尾明慶さん」と報告。 湖畔を背景にベンチに座って寄り添う自然体の夫婦ショットや新山の笑顔あふれる様子など複数枚公開。