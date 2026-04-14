4月13日、松竹芸能が公式サイトで《弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました》と発表した。「お笑いコンビ『共犯者』は、ボケの洋平さんとツッコミの国京さんが2021年に結成しました。コンビは、Vシネマに出てきそうな強面を活かしたアウトローな雰囲気の漫才で人気を博していました。亡くなった洋平さんは金髪リーゼントのヤンキー風のルックスなのに、人当たりのいい性格だったと相