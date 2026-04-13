【第2の熊田曜子】平井こと「おじさん7人とシェアハウスしていた」衝撃過去を激白＆ポールダンスを披露
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。4月12日（日）の放送は、「ネクストブレイクをするのは誰だ!?アーティストハウス・ピラミッドSP」をお届け！ 岩城滉一をはじめ、熊田曜子、岡田紗佳らが所属する、大手芸能プロダクション「アーティストハウス・ピラミッド」から、ブレイク間近(！？)な4名を紹介する。
【動画】第2の熊田曜子・平井こと「おじさん7人とシェアハウスしていた」衝撃過去を激白＆ポールダンスを披露
平井こと(25)は、昨年開催された「第2の熊田曜子を発掘オーディション」で、ライブ配信での視聴者投票などを経て、応募者約8000人の中からグランプリを獲得したグラビアアイドル。
現在、熊田曜子の特技である“ポールダンス”を練習中で、ボディも彼女に近付けるよう鍛え中だ。
そんな彼女、「おじさんが大好き」だそう。かつてお金がなく、地元の愛知と東京を行き来していた頃、激安物件を見つけると、そこにおじさんが7人いたとか！ なんとシェアして生活していたそうで、その時におじさんの優しさに触れ、年配男性の魅力に気付いたという。
また、自身のおじさん好きを生かし、YouTubeチャンネルで、“おうちデート”という、自ら脚本・演出・撮影・出演したおじさんとの妄想デート動画も制作。ちなみに、おじさんの設定年齢は見届けゲストの井口浩之(ウエストランド)が近いという。
番組では、そんな平井が、自宅とすっぴん顔を大公開！
Hカップのグラビアアイドル・星野琴(24)。芸能活動を始める前は、地元の愛知県で歯科助手として働いていたそうで、「歯が大好き」とのこと。キレイに揃っている歯はもちろん、ガチャガチャな歯も大好きだという。
そこで、井口の特徴的な歯並びを見てもらうと、星野は「歯磨きしたい！」とコメントしていた(笑)。
そんな星野が、6畳1Kの自宅とすっぴん顔を大公開！ 裁縫が得意な彼女は、手作りのバッグも披露していた。
【動画】第2の熊田曜子・平井こと「おじさん7人とシェアハウスしていた」衝撃過去を激白＆ポールダンスを披露
平井こと(25)は、昨年開催された「第2の熊田曜子を発掘オーディション」で、ライブ配信での視聴者投票などを経て、応募者約8000人の中からグランプリを獲得したグラビアアイドル。
現在、熊田曜子の特技である“ポールダンス”を練習中で、ボディも彼女に近付けるよう鍛え中だ。
そんな彼女、「おじさんが大好き」だそう。かつてお金がなく、地元の愛知と東京を行き来していた頃、激安物件を見つけると、そこにおじさんが7人いたとか！ なんとシェアして生活していたそうで、その時におじさんの優しさに触れ、年配男性の魅力に気付いたという。
また、自身のおじさん好きを生かし、YouTubeチャンネルで、“おうちデート”という、自ら脚本・演出・撮影・出演したおじさんとの妄想デート動画も制作。ちなみに、おじさんの設定年齢は見届けゲストの井口浩之(ウエストランド)が近いという。
番組では、そんな平井が、自宅とすっぴん顔を大公開！
Hカップのグラビアアイドル・星野琴(24)。芸能活動を始める前は、地元の愛知県で歯科助手として働いていたそうで、「歯が大好き」とのこと。キレイに揃っている歯はもちろん、ガチャガチャな歯も大好きだという。
そこで、井口の特徴的な歯並びを見てもらうと、星野は「歯磨きしたい！」とコメントしていた(笑)。
そんな星野が、6畳1Kの自宅とすっぴん顔を大公開！ 裁縫が得意な彼女は、手作りのバッグも披露していた。