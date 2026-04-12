ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』にて、コムドットのひゅうがが自身の恋愛や好きなタイプについて赤裸々に語る場面があった。【映像】「今好きな人はいますか？」“彼女”について話すひゅうがひゅうがと言えば、今年、"噂の彼女"との交際が週刊誌で報じられたばかり。4月12日の早朝、宿泊先の教室（コムドット部屋）に突如として「子ども