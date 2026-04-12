G大阪とC大阪のサポーターがスタジアムでコレオを披露した明治安田J1百年構想リーグは4月11日、ガンバ大阪とセレッソ大阪による「大阪ダービー」が開催された。試合前から両チームのサポーターが華やかなコレオグラフィーを披露し、大きな話題を呼んでいる。今季2度目となる今回のダービーマッチ。開幕戦ではPKによる決着となった因縁の対決を前に、スタジアムは異様な熱気に包まれた。両ゴール裏では、大阪のプライドを懸けた