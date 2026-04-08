盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎さん『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第19回は、盲学校に通っていた頃の記憶。＊＊＊僕は目の見えない芸人として活動していますが、この連載を読んでいる方の中には、「目が見えない」という状況を自分とは無関係なものだと思っている人も多いかもしれ