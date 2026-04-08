ÌÕÌÜ¤Î·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡ÖÌÕ³Ø¹»¤Ë¤Ï¡¢50Âå¤ÇÆÍÁ³ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡×
ÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤µ¤ó
¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê¡ÙÂè16Âå²¦¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Î¥³¥é¥à¤¬½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ª¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Î¡Ø»à³Ñ¤«¤é¤Î°ì·â¡Ù¡×¡£
Âè19²ó¤Ï¡¢ÌÕ³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Îµ²±¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
ËÍ¤ÏÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¼«Ê¬¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤¿¤À¡¢Ç¯¤ò¼è¤ì¤ÐÏ·´ã¤äÇòÆâ¾ã¡¢ÎÐÆâ¾ã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ö¸Î¤äÉÂµ¤¤Ç¡¢¤¤¤ÄÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¬³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¼¸Ë¸©¤ÎÌÕ³Ø¹»¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÕ³Ø¹»¤Ë¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë³ØÉô¤È¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¤Ï¤ê¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë³ØÉô¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤ÈÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ÆÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ö¸Î¤äÉÂµ¤¤ÇÆÍÁ³¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¼ç¤Ë¸å¼Ô¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë³ØÉô¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤ËÀìÌç³Ø¹»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¿¦¤ò¤Ä¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤â18ºÐ¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢¤½¤ÎÀìÌç³ØÉô¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢·¤²°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉÉÂµ¤¤ÇÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤À¾¯¤·¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¤¦¤Á¤Ë»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹30Âå¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¤Ï¤ê¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¡¢À¾ÍÎ°å³Ø¤ÈÅìÍÎ°å³Ø¤È¤¤¤¦¡¢¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤Î°å³Ø¤òÆ±»þ¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÊÌ¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î¿Í¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¤Ï²ÈÄí¤ò»ý¤Ä50Âå¤ÎÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤À¸³è¤Ë¤â¤Þ¤À´·¤ì¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ¯¤¤¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë»ñ³Ê¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¤Ê¤ó¤Æ¤Ü¤ó¤ä¤êÇ½Å·µ¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¤ª¤Ã¤Á¤ã¤óÆ±»ÎÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë¤Ï³Ø¹»¤ÎÉßÃÏ³°¤Ç¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤éÀèÀ¸¤Î¶òÃÔ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÀµÄ¾¡¢¡Ö¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¶òÃÔ¤ò¸À¤¦¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥«¥Ã¥³°¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤Ï°ìÅÙ¤â¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¦¤³¤È¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤È¹ñ²È»î¸³¤Ë¼õ¤«¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ê·¤²°¤µ¤ó¤È¤ÏÊÌ¤Î¡Ë30Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é¡ÖºÍÇ½¤Î¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤ÏÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡£
Æ±¤¸º¢¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤â¡Ö¿å¤ÏÄã¤¤½ê¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î°Õ¼±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹â¤¯»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤êÂÕ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¾¯¤·ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÀ®ÀÓ¤â¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤â¤Ï¤ê¤â¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¼¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤â¤Þ¤µ¤«ËÍ¤È¤¤¤¦¿å¤¬¤³¤ó¤ÊÎ®¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤·¤«¤â½ë¤¬¤ê¤Ç²¼¥Í¥¿¤òÏÃ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Î½÷·Ý¿Í¤«¤é¡Ö¥¹¥±¥ÙÈ¾Âµ¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥Ã¥È¥Ø¥ë¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¾î¤«¤é¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¡¢¾î¤è¤ê¥Þ¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¤¦¤Þ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²µÉð¡ÊÍÎ¶©¡Ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯à¥Ð¥ê¥¢ÉÔÎÑá¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡£
¡üßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡¡
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£2013Ç¯¤è¤ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2018¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡£´ØÀ¾¤Î·à¾ì¤òÃæ¿´¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¸ø¼°X¡Ú@7LnFxg25Wdnv8K5¡Û
ÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤µ¤ó
»£±Æ¡¿ÇßÅÄ¹¬ÂÀ