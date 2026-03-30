サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、キーリング2つとカードポケット2つが付いており、スマートキーに加え、通常の鍵、交通系ICカード、駐車券やレシートなどもひとまとめにでき、撥水性のあるCORDURA生地を採用したキーケース「200-CAR125BK（ブラック）」「200-CAR125NV（ネイビー）」「200-CAR125KA（カーキ）」を発売した。■鍵まわりの小物を、これひとつに集約車のスマートキー、家の鍵