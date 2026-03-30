コンサルタントの立場から見えてくる土地活用の問題 私は、お客様が所有する土地の活用に関するコンサルタントとして、20年以上活動してきました。コンサルタントの役割は、あくまでも第三者として問題を整理し、当事者間での問題解決のために全方向からサポートすることです。 当事者の方同士が揉めた状態ですと、私たちコンサルタントはそれ以上の関与ができなくなります。膠着状態が続き、何年も問題が放置されてしまう