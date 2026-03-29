暖かくなって春服へ衣替えをする人も多い季節です。「年齢を重ねるにつれて着なくなった服が増えた」と話すのは、北海道在住・ミニマリストブロガーの本多めぐさん。重いコートや胸元のあいたトップスなど、50代で「手放したい」と感じた服の例と、捨てるか迷ったときの対処アイデアを紹介します。年齢を重ねて「出番のない服」が出てきた50代になり、すてきだけれども着る出番のない服が出てきました。たとえば、【写真】50代であ