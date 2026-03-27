Huluにて実施中の【旋⾵の超加速（フルスロットル）】プロジェクトにおいて、本日放送の劇場版『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』含む劇場版8作品を配信中。さらに、江戸川コナン×萩原千速の金曜ロードショー版【Hulu】スペシャルPR映像も公開された。＞＞＞配信中の8作品のビジュアルをチェック！（写真10点）本⽇放送された劇場版『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』が、早くもHuluで配