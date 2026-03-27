玄関をすっきり片付けるための工夫を紹介します。今回教えてくれたのは、20年間の“汚部屋暮らし”を経験した片付け収納スペシャリスト・おさくさん（30代・3児の母）。玄関は靴や傘、カバンなど、限られたスペースにものが集中しがちですが、もののもち方にシンプルなルールを設けることで、散らかりにくく、きれいな空間をキープできるそう。詳しく伺いました。1：玄関のたたきに出す靴は「ひとり一足まで」汚部屋だった頃は、靴