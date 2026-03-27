徳島の桜の開花はまだですが、海のサクラがひと足早くお目見えです。鳴門市で春の訪れを告げる「桜鯛漁」が始まり、港は活気づいています。鳴門市北灘町の粟田漁港。漁師たちは、まだ暗い午前5時すぎに海へと向かいます。やってきたのは、港から1キロほどの沖合。ここに仕掛けた定置網を引き揚げると。（記者）「網を上げると、ピンクの色づいた姿が見えました。桜鯛です」今の時期に獲れるマダイは、淡いピンク色をしたその姿から