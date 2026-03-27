楽しくも面倒くさい「お風呂時間」。プチプラグッズに詳しいESSEフレンズエディターのsakuraさんは、今までほとんど使わなかった入浴剤を取り入れるようになってから、お風呂が特別な時間に変わったそうです。お気に入りの入浴剤や、気持ちの変化を詳しく紹介します。お風呂は「義務」に感じていました“風呂キャンセル界隈”なんて言葉もありますが、私もなかなかお風呂に向けて気持ちがきり替わらないタイプでした。お風呂に「早