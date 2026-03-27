世界はジャングルの掟でまわっていく。帝王はライオン・トランプ。高市幕府は女豹・高市将軍で生き残るしかない（写真：時事通信フォト）ウクライナ戦争勃発から世界の構図は激変し、真新しい『シン世界地図』が日々、作り変えられている。この連載ではその世界地図を、作家で元外務省主任分析官、同志社大学客員教授の佐藤優氏が、オシント(OSINT Open Source INTelligence：オープンソースインテリジェンス、公開されている情報)