子どもが家にいる春休みのお昼ごはんは、手間をかけずにパパッとおいしいひと皿を用意できたらうれしいですよね。火を使わない料理なら、片づけもラクラク。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、レンジでつくれる「ぱらぱらチャーハン」レシピを教えてもらいました。10分で完成！忙しいママを救う「簡単チャーハン」今回は、レンジで手軽につくれるチャーハンを紹介します。火を使わずに調理できるので、忙しい日や疲れている日で