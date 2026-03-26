イラストレーターの「いとうちゃん」さんの漫画「親知らず日記〜上編〜」（全5話）がインスタグラムで合計2万2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む以前、歯医者で親知らずの抜歯を試みたところ、頑固で抜くことができず処置は中断。それ以来、抜かずに放置していました。しかし数年後、引っ越し先の歯医者で、再度抜歯してみることになり…という内容で、読者からは「歯医者選びって本当に大事