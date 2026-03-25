東京・港区の中国大使館に侵入した疑いで逮捕された陸上自衛官の男が、事件前日に九州から新幹線で東京に来たとみられることが分かりました。宮崎県の「えびの駐屯地」所属の陸上自衛官・村田晃大容疑者は24日、港区の中国大使館の敷地内に侵入した疑いで逮捕されました。その後の捜査関係者への取材で、村田容疑者は事件前日の23日に仕事を無断で休み、えびの市から高速バスで博多駅へ向かい、博多駅から新幹線で東京に移動したと