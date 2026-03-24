新たに発見された阿波人形浄瑠璃の資料を展示した企画展が、県立博物館で開かれています。この企画展では、徳島市出身の洋画家・伊原宇三郎が所蔵していた阿波人形浄瑠璃の人形頭や手足・衣装など、54点が展示されています。こちらは、芝居の主役 角目の人形頭です。1921年、大正10年の初代天狗久の作品で、ガラスで作られた大きな目には、強い力が宿っています。人形頭を入れた袋の記載からは「堀江」という場所に「宮田座」とい