不二家洋菓子店が、人気商品「プレミアムショートケーキ」と「プレミアムチョコ生ケーキ」を対象にした半額キャンペーンを、4月1日から3日までの3日間限定で実施する。新生活シーズンにあわせ、定番ケーキをお得に楽しめる企画となる。【写真】『不二家洋菓子店』お得セール情報対象となる2商品は、通常価格667円のところ、期間中は333円で販売される。毎年春に実施され好評を集めてきた「プレミアムショートケーキ」の半額企