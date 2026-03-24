南米コロンビアで23日、兵士ら125人が乗った軍の輸送機が墜落し、34人が死亡し、70人が病院に搬送されました。地元メディアなどによりますと、コロンビア南部のペルーの国境付近で23日、軍の輸送機が墜落しました。輸送機には兵士ら125人が搭乗していて、このうち34人が死亡し、70人が病院に搬送されました。さらに21人の安否がわかっていないということです。事故の原因はわかっていませんが、離陸後、数分で墜落したということで