ドジャース・大谷翔平選手がWBCで着用したユニホームが、MLB公式サイトのオークションでおよそ2億3700万円で落札されました。MLBによりますと、大谷選手がWBC日本代表として出場した6日の初戦、チャイニーズ・タイペイ戦で着用したユニホームが22日夜、公式サイトのオークションで150万10ドル＝およそ2億3700万円で落札されました。アメリカメディアによりますと、オークションでの大谷選手のユニホームの落札額としては過去最高額