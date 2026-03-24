東京ヴェルディ・アカデミーの実態〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第46回）番外編：冨樫剛一インタビュー（後編）Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。その育成の秘密に迫っていく同連載、今回も前回に続いて同クラブのアカデミーで育ち、後進の育成にも携わった冨樫剛一氏（現横浜Ｆ・マリノスユース監督）のインタビューをお送りする。2025年のユースでの戦いを終