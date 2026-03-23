「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説2025春」から、前回2025年12月放送で話題を呼んだ「下北沢タイムスリップ事件」の続編を紹介する。【動画】「下北沢タイムスリップ事件」続報！パラレルワールドに迷い込んだ可能性も！？下北沢タイムスリップ事件とパラレルワールド当番組史上最も怪奇な事件を追う10ヵ月に及ぶ大プロジェクト「下北沢タイムスリップ事件」。2025年12月の放送では、ちゅうえい（流れ星☆）、ライブ配