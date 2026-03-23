全国各地に点在する「オートバイ神社」と呼ばれる施設をご存じでしょうか。「神社」とはいうものの宗教施設ではなく、ツーリングの拠点として地域活性化を目指すスポットです。県内にも2月末、初めてのオートバイ神社が誕生しました。三連休初日の3月20日、訪れた人たちを取材しました。 風を切るライダーたちが、また無事に帰ってこられるようにと、名付けられたこの場所。阿波市吉野町、県道12号・鳴