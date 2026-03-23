全国各地に点在する「オートバイ神社」と呼ばれる施設をご存じでしょうか。



「神社」とはいうものの宗教施設ではなく、ツーリングの拠点として地域活性化を目指すスポットです。



県内にも2月末、初めてのオートバイ神社が誕生しました。



三連休初日の3月20日、訪れた人たちを取材しました。



風を切るライダーたちが、また無事に帰ってこられるようにと、名付けられたこの場所。





阿波市吉野町、県道12号・鳴池線沿いにある「阿波風帰楼オートバイ神社」です。2月末、県内初のオートバイ神社として誕生しました。（阿波風帰楼オートバイ神社・前田晃良 オーナー）「徳島県でバイクツーリングする人や、車が好きな人が集まれる場所が少ない」「そういう人が集まって、楽しくしゃべって過ごせる場所、ツーリングスポットや県外の人が集まれる場所になればと思い」3月20日の金曜日、春分の日、できたばかりのオートバイ神社の一日にカメラがお邪魔しました。まずはこちらの2人組、関西からやって来ました。こちらの女性は、オートバイ神社は初めて。愛車の写真を撮るのが、初参拝のお約束です。（阿波風帰楼オートバイ神社・ジュリア 宮司）「入ります？」「被写体がよくないから」「はい」お賽銭を投げ、ツーリングの無事を祈ります。オートバイ神社に宗教的な意味合いはありませんが、寄せられたお賽銭は全額、交通遺児育英会に寄附されるそうです。（店員）「やー、めっちゃ久しぶり、今気づいた」神社の横にはカフェも併設されていて、ライダー以外の人でも利用できます。（神戸から）「ほんまにこんな（大きな）イチゴ、大阪ではありえへん」（大阪から）「（オートバイ神社）しているから、関西の方からみんなバーっと来ている」（記者）「関西で（オートバイ神社）話題？）（神戸から）「そうですね、わたしの周りでは結構」ライダーたちが集うことで、地域の活性化につながることも期待されています。もちろん、県内からもライダーが訪れます。こちらの常連だという鳴門市の男性。（常連の男性・（鳴門市））「休みの度に来ている、暇なけんな」男性は、若い頃以来バイクから遠ざかっていましたが、還暦を迎え再び乗り始めたそうです。その訳とは。（鳴門市・60代）「（バイク乗ったのは）することがなくて…」今の愛車はお気に入りにカスタムしたカワサキのバイク。ここでいろんなバイクを見るのも楽しいんです。（鳴門市・60代）「暇なけんな」今度は同じバイクが3台。徳島以外の四国3県から、オートバイ神社巡りで訪れました。（ライダー歴28年・愛媛）「この人のファンクラブです」「いや違う違う」愛媛から来たこちらの男性。実はユーチューバーなんです。「なお爺」というアカウント名で、愛車のホンダ「ゴールドウイング」に乗り、各地を旅する動画を配信しています。（店員）「めっちゃ大きい、すごい。車みたいな装備が付いてる、シートも温かくなる」「ゴールドウィング」は1台・約400万円、ホンダの最高級モデルだそうです。（なお爺・愛媛））「ゴールドウイングにとりつかれているというか、バイク自体好きだが、その中でも、ゴールドウイングが自分の中では最高だと思っている」「走るの目的で、何かに理由つけてテーマ、オートバイ神社を巡るツーリング」（ライダー）「みんな三好の方」「そうです」「三好からチームです40人ぐらい」三好市のバイクチームです。この日は「四国八十八景」を巡る、ツーリングの合間にこちらを訪れました。（記者）「仕事は？」（ライダー）「仕事はそれぞれ」「この人は仕事を休んで」リーダーの普段のお仕事は、介護タクシーの運転手。忙しくてツーリングは半年ぶりだそうです。（三好市・60代）「介護タクシーはお客さん乗せるし、めちゃくちゃ気をつかう」「バイクは1人で走れる、リラックスできるというか、解放されますね」「参加できて良かった」県内初のスポットであるライダーたちの止まり木、阿波風帰楼オートバイ神社。新しい風がここから吹き始めています。