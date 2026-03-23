県内初！ ライダーの止まり木「オートバイ神社」とは【徳島】
全国各地に点在する「オートバイ神社」と呼ばれる施設をご存じでしょうか。
「神社」とはいうものの宗教施設ではなく、ツーリングの拠点として地域活性化を目指すスポットです。
県内にも2月末、初めてのオートバイ神社が誕生しました。
三連休初日の3月20日、訪れた人たちを取材しました。
風を切るライダーたちが、また無事に帰ってこられるようにと、名付けられたこの場所。
2月末、県内初のオートバイ神社として誕生しました。
（阿波風帰楼オートバイ神社・前田晃良 オーナー）
「徳島県でバイクツーリングする人や、車が好きな人が集まれる場所が少ない」
「そういう人が集まって、楽しくしゃべって過ごせる場所、ツーリングスポットや県外の人が集まれる場所になればと思い」
3月20日の金曜日、春分の日、できたばかりのオートバイ神社の一日にカメラがお邪魔しました。
まずはこちらの2人組、関西からやって来ました。
こちらの女性は、オートバイ神社は初めて。
愛車の写真を撮るのが、初参拝のお約束です。
（阿波風帰楼オートバイ神社・ジュリア 宮司）
「入ります？」
「被写体がよくないから」
「はい」
お賽銭を投げ、ツーリングの無事を祈ります。
オートバイ神社に宗教的な意味合いはありませんが、寄せられたお賽銭は全額、交通遺児育英会に寄附されるそうです。
（店員）
「やー、めっちゃ久しぶり、今気づいた」
神社の横にはカフェも併設されていて、ライダー以外の人でも利用できます。
（神戸から）
「ほんまにこんな（大きな）イチゴ、大阪ではありえへん」
（大阪から）
「（オートバイ神社）しているから、関西の方からみんなバーっと来ている」
（記者）
「関西で（オートバイ神社）話題？）
（神戸から）
「そうですね、わたしの周りでは結構」
ライダーたちが集うことで、地域の活性化につながることも期待されています。
もちろん、県内からもライダーが訪れます。
こちらの常連だという鳴門市の男性。
（常連の男性・（鳴門市））
「休みの度に来ている、暇なけんな」
男性は、若い頃以来バイクから遠ざかっていましたが、還暦を迎え再び乗り始めたそうです。
その訳とは。
（鳴門市・60代）
「（バイク乗ったのは）することがなくて…」
今の愛車はお気に入りにカスタムしたカワサキのバイク。
ここでいろんなバイクを見るのも楽しいんです。
（鳴門市・60代）
「暇なけんな」
今度は同じバイクが3台。
徳島以外の四国3県から、オートバイ神社巡りで訪れました。
（ライダー歴28年・愛媛）
「この人のファンクラブです」
「いや違う違う」
愛媛から来たこちらの男性。
実はユーチューバーなんです。
「なお爺」というアカウント名で、愛車のホンダ「ゴールドウイング」に乗り、各地を旅する動画を配信しています。
（店員）
「めっちゃ大きい、すごい。車みたいな装備が付いてる、シートも温かくなる」
「ゴールドウィング」は1台・約400万円、ホンダの最高級モデルだそうです。
（なお爺・愛媛））
「ゴールドウイングにとりつかれているというか、バイク自体好きだが、その中でも、ゴールドウイングが自分の中では最高だと思っている」
「走るの目的で、何かに理由つけてテーマ、オートバイ神社を巡るツーリング」
（ライダー）
「みんな三好の方」
「そうです」
「三好からチームです40人ぐらい」
三好市のバイクチームです。
この日は「四国八十八景」を巡る、ツーリングの合間にこちらを訪れました。
（記者）
「仕事は？」
（ライダー）
「仕事はそれぞれ」
「この人は仕事を休んで」
リーダーの普段のお仕事は、介護タクシーの運転手。
忙しくてツーリングは半年ぶりだそうです。
（三好市・60代）
「介護タクシーはお客さん乗せるし、めちゃくちゃ気をつかう」
「バイクは1人で走れる、リラックスできるというか、解放されますね」
「参加できて良かった」
県内初のスポットであるライダーたちの止まり木、阿波風帰楼オートバイ神社。
新しい風がここから吹き始めています。