民間の信用調査会社のまとめによりますと、2025年に自主的に休廃業もしくは解散した県内企業は260件で、3年連続で250件を上回りました。東京商工リサーチ徳島支店によりますと、2025年に倒産ではなく、自主的に休廃業もしくは解散した県内企業は260件と、前の年に比べて17.7％減ったものの、3年連続で250件を上回りました。産業別ではサービス業が92件と最も多く、次いで小売業が46件でした。また、経営者の年代は70代